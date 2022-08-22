Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli takım 10 madalya kazandı

Erzurum'da düzenlenen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'na 29 sporcu ile katılan milli takım 5 altın, bir gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Erzurum'da düzenlenen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'na 29 sporcu ile katılan milli takım 5 altın, bir gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda 10-21 Ağustos arasında düzenlenen şampiyonaya milli takımın 16 erkek ve 13 kadın sporcuyla katıldığı belirtildi.

Şampiyonada takım halinde toplamda 10 madalya kazanan milli takımın, İngiltere ve Ukrayna'nın ardından üçüncü olarak tarihi bir başarı elde ettiği kaydedildi.

Milli takımda Doğukan Demirceylan, Busenur Yazan, Sıla Özkan, Eda Nur İlhan ve Aslı Dönmezoğlu'nun altın, Sudenaz Dokgöz'ün gümüş ve Mehmet Akif Fıçıcı, Sude Naz Efil, Nisa Nur Gürsoy ve Eylem Ece Ünlü'nün ise bronz madalya kazanma başarısı gösterdiği vurgulanarak, şu görüşlere yer verildi:

"Bu tarihi başarıda emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, tüm sporcu ve antrenörlerimize, sporcularımızın gelişiminde emeği geçen tüm ailelerimize, şampiyona boyunca bizleri yalnız bırakmayan tüm basın mensuplarına, şampiyona boyunca bizlerin yanında bulunan tüm paydaşlarımıza ve salonu dolduran tüm seyircilerimize teşekkür ederiz. Bu gurur tüm Türkiye'nin."