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Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takımı Çankırı'da kampa girdi

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Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takımı, Çankırı'da Avrupa Şampiyonası'na hazırlık kampına başladı. 13 kadın ve 16 erkek sporcu, Bosna Hersek'te düzenlenecek şampiyonaya katılmak için çalışmalarını sürdürecek.

Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takımı kampı, Çankırı'da başladı.

Çankırı Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 13 kadın ve 16 erkek sporcu, 1-11 Ağustos'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Sporcuların kampı 30 Temmuz'a kadar sürecek.

Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takımı Başantrenörü Mustafa Oral, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 12 senedir ay-yıldızlı ekipten sorumlu olduğunu söyledi.

Bu seneki Türkiye Şampiyonası'nın İzmir'de yapıldığını ve çok çekişmeli maçlara sahne olduğunu belirten Oral, "1-11 Ağustos'ta Bosna Hersek'te Avrupa Şampiyonası var, oraya hazırlanıyoruz. Allah izin verirse katılacağız ve güzel madalyalarla döneceğimize inanıyorum. Bu seneki milli takımımızda gerçekten çok becerikli sporcular var. Bölgelerinde iyi hazırlanmışlar. Sadece Türkiye birincilerini kampa çağırdık çünkü sıkletler kalabalık oluyor, isterdik ikinci, üçüncü de gelsin ama imkanlar dahilinde federasyonumuz bu şekilde uygun gördü. Birincilerle gideceğiz, birçok altın madalya alacağımızı ümit ediyorum." diye konuştu.

Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takım'nın Türk boksu için güzel bir kaynak olduğunu dile getiren Oral, "12 sene önce Avrupa Şampiyonası'na götürdüğüm sporcular, şu anda olimpiyatlara gidecek sporcular. Şu an orada olan 3-4 sporcu, bizim altyapımızdan geçti." ifadelerini kullandı.

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar da sporcuları Çankırı'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Spor

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