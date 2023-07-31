Üsküdar Masterler Yemen Ekşioğlu Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Bu sene 5'incisi düzenlenen Yemen Ekşioğlu Futbol Turnuvası'nda Üsküdar Masterler şampiyon oldu. Sultantepe Masterler ekibinin 2. olduğu turnuvaya Kozyatağı, Çayırova, Sarfet, Ağasar, Valide Tayfun, Selimiye, Şile, Sivas Masterler takımları katılırken, sergiledikleri oyunla izleyenlerin alkışlarını aldılar. Şampiyonluk kupasını Hakkı Ekşioğlu'nun elinden alan Üsküdar Masterler Futbol Takımı şampiyonluk marşı söyleyerek Yemen Ekşioğlu'nu andılar. Babasının amatör spor aşığı olduğunu söyleyen Hakkı Ekşioğlu, 'Türk futbolunun gençlik temellerini atmıştı. Bıraktığı bayrağı emin şekilde bizler taşımaya devam edeceğiz' dedi. Turnuvada TFF yöneticisi Ufuk Tatar, Üsküdar Masterler Başkanı İsmail Er, Mehmet Ayvaz, Uğur Özcan, Tansu Acabey, Can Cambaz ile çok sayıda futbol adamı katıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen mesaj yayınlayarak, 'Yemen Ekşioğlu sadece Üsküdar değil ülke futbolunun gelişiminde önemli katkıları olan insandı. Bıraktığı bayrağı oğlu Hakkı Ekşioğlu başarıyla taşıyacak ve gelecek vadeden gençleri ülke futboluna sporuna kazandıracaktır' ifadelerini kullandı.