Üsküdar'da bordo-mavili taraftarların 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci
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- Üsküdar'da bordo-mavili taraftarların 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci Taraftarların şampiyonluk sevinci havadan drone ile görüntülendi Süper Lig'de uzun süredir lider konumda bulunan Trabzonspor, Antalyaspor ile berabere kalarak 38 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.
ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - - Üsküdar'da bordo-mavili taraftarların 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci
Taraftarların şampiyonluk sevinci havadan drone ile görüntülendi
İSTANBUL - Süper Lig'de uzun süredir lider konumda bulunan Trabzonspor, Antalyaspor ile berabere kalarak 38 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Bordo-mavili taraftarlar Üsküdar'da şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı. Trabzonsporlu taraftarların şampiyonluk kutlaması havadan drone ile görüntülendi.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor, konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 38 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan taraftarlar Üsküdar'da meşale ve havai fişekler eşliğinde marşlar söyledi. Bordo-mavili taraftarlar şampiyonluğu horon çekerek kutladı. Kutlamalara, taraftarların bordo maviye bürüdüğü Üsküdar meydanı havadan drone ile görüntülendi.