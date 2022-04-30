Üsküdar'da bordo-mavili taraftarların 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci - Haberler

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Üsküdar'da bordo-mavili taraftarların 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Üsküdar'da bordo-mavili taraftarların 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci

Süper Lig'de uzun süredir lider konumda bulunan Trabzonspor, Antalyaspor ile berabere kalarak 38 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Süper Lig'de uzun süredir lider konumda bulunan Trabzonspor, Antalyaspor ile berabere kalarak 38 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Bordo-mavili taraftarlar Üsküdar'da şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı. Trabzonsporlu taraftarların şampiyonluk kutlaması havadan drone ile görüntülendi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor, konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 38 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan taraftarlar Üsküdar'da meşale ve havai fişekler eşliğinde marşlar söyledi. Bordo-mavili taraftarlar şampiyonluğu horon çekerek kutladı. Kutlamalara, taraftarların bordo maviye bürüdüğü Üsküdar meydanı havadan drone ile görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor, Üsküdar, Spor, Haberler

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