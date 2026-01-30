Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 45-21 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
Başkentteki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 20-8 önde bitiren Üsküdar Belediyespor, sahadan da galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor