Üsküdar Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı mağlup etti
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında Üsküdar Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 45-32 mağlup etti. İstanbul ekibi, karşılaşmanın ilk yarısını 22-11 önde tamamladı. Üsküdar Belediyespor 13. maçında puanını 16'ya yükseltirken, Tekirdağ Süleymanpaşa 12 karşılaşma sonunda 4 puanda kaldı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında Üsküdar Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 45-32 mağlup etti.
Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da İstanbul ekibinin 22-11'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Üsküdar Belediyespor bu sonuçla 13. maçında puanını 16'ya yükseltirken, Tekirdağ Süleymanpaşa ise 12 karşılaşma sonunda 4 puanda kaldı.