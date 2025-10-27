Haberler

Üsküdar Belediyespor, MC Sistem Yurdum'u Farklı Geçti

Güncelleme:
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda MC Sistem Yurdum'u 35-17'lik skorla mağlup etti. İlk yarıyı 21-9 önde kapatan İstanbul temsilcisi, karşılaşmayı rahat bir şekilde kazandı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda MC Sistem Yurdum'u 35-17 yendi.

Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını İstanbul temsilcisi 21-9 üstün tamamladı.

Üsküdar Belediyespor, karşılaşmayı da 35-17 kazandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
