Üsküdar Belediyespor, MC Sistem Yurdum'u Farklı Geçti
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda MC Sistem Yurdum'u 35-17'lik skorla mağlup etti. İlk yarıyı 21-9 önde kapatan İstanbul temsilcisi, karşılaşmayı rahat bir şekilde kazandı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda MC Sistem Yurdum'u 35-17 yendi.
Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını İstanbul temsilcisi 21-9 üstün tamamladı.
Üsküdar Belediyespor, karşılaşmayı da 35-17 kazandı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor