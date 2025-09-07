Haberler

Üsküdar Belediyespor, Hentbolda Göztepe'yi Farklı Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun açılış maçında Üsküdar Belediyespor, Göztepe'yi 38-29 mağlup etti. Maç, ev sahibi ekibin etkili oyunuyla geçti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2025-2026 sezonu ilk haftasında Üsküdar Belediyespor, konuk ettiği Göztepe'yi 38-29 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 22-13 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstün oyununu devam ettiren Üsküdar Belediyespor, karşılaşmadan 38-29 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
