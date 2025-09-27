Üsküdar Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Kazandı
Üsküdar Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında KPR Gminy Kobierzyce'yi deplasmanda 32-31 mağlup etti. Maçın ilk yarısında Polonya temsilcisi öndeyken, ikinci yarıda Üsküdarın dönüşü dikkat çekti. Rövanş 5 Ekim'de İstanbul'da oynanacak.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda KPR Gminy Kobierzyce'yi 32-31 mağlup etti.
Kobierzyce Adam Wojcik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Polonya temsilcisinin 16-14 üstünlüğüyle tamamlandı.
Üsküdar Belediyespor, ikinci yarıda skoru tersine çevirerek maçtan 32-31 galip ayrıldı.
Eşleşmenin rövanş karşılaşması İstanbul'da Üsküdar Çamlıca Spor Salonu'nda 5 Ekim Pazar günü oynanacak.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor