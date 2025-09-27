Haberler

Üsküdar Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Kazandı

Güncelleme:
Üsküdar Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında KPR Gminy Kobierzyce'yi deplasmanda 32-31 mağlup etti. Maçın ilk yarısında Polonya temsilcisi öndeyken, ikinci yarıda Üsküdarın dönüşü dikkat çekti. Rövanş 5 Ekim'de İstanbul'da oynanacak.

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda KPR Gminy Kobierzyce'yi 32-31 mağlup etti.

Kobierzyce Adam Wojcik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Polonya temsilcisinin 16-14 üstünlüğüyle tamamlandı.

Üsküdar Belediyespor, ikinci yarıda skoru tersine çevirerek maçtan 32-31 galip ayrıldı.

Eşleşmenin rövanş karşılaşması İstanbul'da Üsküdar Çamlıca Spor Salonu'nda 5 Ekim Pazar günü oynanacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
