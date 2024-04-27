Üsküdar Belediyespor, Anadolu Üniversitesi'ni mağlup etti
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ni 38-33 mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısını da Üsküdar Belediyespor önde bitirdi ve ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek galip ayrıldı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 22. ve son haftanın açılış maçında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ni 38-33 mağlup etti.
Porsuk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını da konuk ekip, 18-15 önde bitirdi.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Üsküdar Belediyespor, maçtan 38-33 galip ayrıldı.