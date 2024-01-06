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Üsküdar Belediyespor, Aksaray Belediyespor'u mağlup etti

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Hentbol Kadınlar Süper Lig 13. hafta mücadelesinde Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 37-29 mağlup etti. İlk yarıda Üsküdar Belediyespor'un 20-11 üstünlüğü vardı ve ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürerek karşılaşmayı 37-29 kazandı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig 13. hafta mücadelesinde Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 37-29 mağlup etti.

Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman ekibi Üsküdar Belediyespor'un 20-11 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Üsküdar Belediyespor, karşılaşmayı 37-29 kazandı.

Kaynak: AA / Spor

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