Üsküdar Belediyespor, Aksaray Belediyespor'u mağlup etti
Hentbol Kadınlar Süper Lig 13. hafta mücadelesinde Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 37-29 mağlup etti. İlk yarıda Üsküdar Belediyespor'un 20-11 üstünlüğü vardı ve ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürerek karşılaşmayı 37-29 kazandı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig 13. hafta mücadelesinde Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 37-29 mağlup etti.
Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman ekibi Üsküdar Belediyespor'un 20-11 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Üsküdar Belediyespor, karşılaşmayı 37-29 kazandı.