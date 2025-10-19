Haberler

Uşakspor Zirveyi Kaybetti, Söke 1970 Spor Farkla Kazandı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta lider durumda olan Uşakspor, deplasmanda Söke 1970 Spor'a 4-1 yenilerek zirveyi Karşıyaka'ya bıraktı. Söke 1970, hızlı bir başlangıç yaparak gollerle öne geçti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta haftaya lider giren Uşakspor, Söke 1970 Spor deplasmanında 4-1 kaybederek zirveyi Karşıyaka'ya bıraktı. Maça hızlı başlayan Söke 1970, önce 7'nci dakikada Ahmet Talha ile golü buldu, 9'uncu dakikada Kubilay ile durumu 2-0 yaptı. Söke 1970, dakikalar 28'i gösterdiğinde bu kez Bedirhan'la sevindi: 3-0. Uşakspor 45'inci dakikada Selçuk'un ayağından golü buldu, skor 3-1 oldu. Maçın 71'inci dakikasında İsa Söke 1970 lehine kazanılan penaltıyı gole çevirdi: 4-1. Uşakspor'da Ercan 78'inci dakikada kırmızı kart gördü. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Didim'de kazanan Söke 1970 Spor oldu. Söke ekibi bu sonuçla 15 puana yükseldi, Uşakspor ise 16 puanda kalarak ikinci sıraya geriledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
