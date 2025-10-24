Haberler

Uşakspor ve Tire 2021 FK'nın Önemli Karşılaşması

Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Uşakspor, geçen hafta yaşadığı mağlubiyetin ardından tekrar sahaya çıkacak. Tire 2021 FK ise Play-Off potasındaki yerini korumak için mücadele edecek. Ayrıca Ayvalıkgücü Belediyespor, Söke 1970 SK ile karşılaşacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta mağlubiyetlerle yara alan sezonun flaş ekipleri Uşakspor ve Tire 2021 FK yarın karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Uşakspor geçen hafta Söke 1970 SK'ya 4-1 yenilerek hem sezonun ilk yenilgisini almış hem de liderlikten inmişti. Tire FK ise iki galibiyetin ardından evinde Altay'a son dakikada teslim olup Play-Off potasından çıkmıştı.

AYVALIK İLE SÖKESPOR OYNUYOR

Grupta üst üste iki galibiyetle çıkışa geçen Ayvalıkgücü Belediyespor bu sezon taraftarıyla buluşacağı ilk maçta namağlup Play-Off barajındaki Söke 1970 SK'yı ağırlayacak. Hüsnü Uğural Stadı'ndaki maç da saat 15.00'te start alacak. Aynı saatte galibiyetsiz düşme hattındaki Nazillispor, ikinci sıraya tırmanan Kütahyaspor'u Didim Atatürk Stadı'nda konuk edecek. Yine Play-Off hattındaki Denizli İdmanyurdu da saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda Bornova 1877'yle karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
