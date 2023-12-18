Uşakspor ve Denizlispor Ege derbisinde karşı karşıya

TFF 2'nci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Uşakspor ile düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Denizlispor yarın Ege derbisinde karşı karşıya gelecek. Uşakspor'da eksik oyuncu bulunmazken, Denizlispor'da sarı kart cezalısı ve sakat oyuncular bulunuyor.

TFF 2'nci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren son sıradaki Uşakspor ve düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Denizlispor yarın Ege derbisinde karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Ev sahibi Uşakspor'da eksik oyuncu bulunmazken, konuk Denizlispor'da sarı kart cezalısı Emirhan, kadro dışı Gökhan Süzen ve ameliyat olan Kemal mücadelede forma giyemeyecek. Sıralamada 4 puanla sonuncu durumda bulunan Uşakspor üst üste 12 maçını kaybetti. 14 puana sahip 17'nci Denizlispor ise oynadığı son 8 maçta 1 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde etti.