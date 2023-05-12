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Uşakspor, Vanspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Uşakspor, Vanspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Uşakspor 16 Mayıs günü sahasında karşılaşacağı Vanspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Uşakspor 16 Mayıs günü sahasında karşılaşacağı Vanspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Uşakspor, bugün gerçekleştirilen antrenman ile 16 Mayıs günü karşılaşacağı Vanspor maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam etti. Gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken, pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, güç ve taktik çalışmalarıyla son buldu. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Uşakspor Spor Haberler

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