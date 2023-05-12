Uşakspor, Vanspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Uşakspor 16 Mayıs günü sahasında karşılaşacağı Vanspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Uşakspor, bugün gerçekleştirilen antrenman ile 16 Mayıs günü karşılaşacağı Vanspor maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam etti. Gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken, pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, güç ve taktik çalışmalarıyla son buldu. - UŞAK