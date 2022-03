Uşakspor'un yeni teknik direktörü Ümit Karan gelecekten umutlu

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor ile anlaşan Galatasaray'ın eski yıldız futbolcularından Teknik Direktör Ümit Karan, hedefi olan takımda görev almayı istediğini ve bu nedenle Uşakspor'u tercih ettiğini söyledi.

Kırmızı-siyahlı kulüple 1,5 yıllığına anlaşma sağlayan Ümit Karan, AA muhabirine, daha önce kente geldiğini ancak antrenör olarak görev almayı hiç düşünmediğini söyledi.

Çok heyecanlı olduğunu dile getiren Karan, "İyi motive olmuş bir takım var. Hak ettiği yerde değil. Bu takımı yukarılara taşıyabileceğimizi düşünüyorum ama bunu yaparken de çok destek gerekiyor. Özellikle Uşaksporlu taraftarların bize destek vermesi gerekiyor. Uşak halkının bize destek vermesi gerekiyor. Ben bu takıma inanıyorum, güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah hem benim için hem de Uşakspor için hayırlı olur." dedi.

"Ben oyuncularıma inanıyorum"

Uşakspor'un başarısı için son ana kadar mücadele edeceklerini dile getiren Karan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an son 8 maçımız var. Bu hafta bay geçiyoruz. Bu bizim için bir avantaj oldu, takımı daha iyi tanımak adına. Birkaç eksikliklerimiz var onları gidermemiz gerekiyor. Bu 8 haftada mutlak play-off hedefimiz var tabii ki. Hedef olmasaydı zaten ben burayı tercih etmezdim. Bir hedefi olan takım istediğim için buraya geldim. Ben futbolcularıma inanıyorum. Play-off'u zorlayacağız. Son maça kadar her maçı final gibi oynayacağız. Bunu yaparken de mutlaka Uşak'ın değerlerini de ön plana çıkartmamız gerekiyor. Uşakspor'un altyapısındaki oyuncularımızı özellikle hepsini oynatmak istiyorum. Zaten altyapıdaki oyuncuları seven bir yapım var. Uşak'ın bir futbol şehri olduğunu ve buradan çok iyi oyuncular yetiştireceğimizi düşünüyorum."

Karan, gelecek sezon da Uşakspor'da çok üst düzey bir kadro kurmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

"Galatasaray her şeyi yapar"

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile yarın yapacağı rövanş maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karan, şunları kaydetti:

"Benim için Barcelona maçı çok özel, Nou Camp'ta gol atmış bir futbolcu olarak. Galatasaray ilk maçta takım halinde çok iyi savunma yaptı. Galatasaray bloklar arası mesafeyi çok kapattı ve Barcelona'ya fırsat vermedi. Önümüzdeki maçta ise seyircisiyle beraber çok coşkulu bir maç olacağını düşünüyorum ama yine de Galatasaray'ın takım savunmasını iyi yapması gerekiyor çünkü Barcelona çok iyi pas yapan bir takım. Umarım turu atlayan taraf da Galatasaray olur. Orası Avrupa Ligi, her şey olabilir. Galatasaray her şeyi yapar."