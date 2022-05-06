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Uşakspor'un rakibi Pazarspor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Uşakspor'un rakibi Pazarspor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hiçbir iddiası kalmayan Uşakspor, sezonun son haftasında yarın deplasmanda Pazarspor'la kozlarını paylaşacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hiçbir iddiası kalmayan Uşakspor, sezonun son haftasında yarın deplasmanda Pazarspor'la kozlarını paylaşacak. Pazar İlçe Stadı'nda Enes Kanpara'nın yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Teknik direktör Ümit Karan, Pazarspor deplasmanında kazanıp sezona galibiyetle veda edeceklerini dile getirdi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Pazarspor, Uşakspor, Spor, Haberler

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