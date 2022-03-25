Uşakspor'un rakibi Kırşehir Belediyespor - Haberler

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Uşakspor'un rakibi Kırşehir Belediyespor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Uşakspor'un rakibi Kırşehir Belediyespor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçında Pendikspor'a 4-0 (D), Criptoswaps Zonguldakspor'a da 3-0 yenilerek üst sıralara tırmanamayan Uşakspor yarın evinde Kırşehir Belediyespor önünde çıkış arayacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçında Pendikspor'a 4-0 (D), Criptoswaps Zonguldakspor'a da 3-0 yenilerek üst sıralara tırmanamayan Uşakspor yarın evinde Kırşehir Belediyespor önünde çıkış arayacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Demokrat Özgür Güneş'in yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Uşakspor'da sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Resul Türkkalesi mücadelede forma giyemeyecek. Ev sahibi ekip 33 puanla 13'üncü sırada, konuk takım 34 puanla 12'nci basamakta yer alıyor.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Kırşehir Belediyespor, Futbol Federasyonu, Pendikspor, Uşakspor, Spor, Haberler

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