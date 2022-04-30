Uşakspor'un rakibi Kırklarelispor - Haberler

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Uşakspor'un rakibi Kırklarelispor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Uşakspor'un rakibi Kırklarelispor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Şanlıurfaspor'a 4-1 kaybeden Uşakspor yarın evinde Weecoins Kırklarelispor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Şanlıurfaspor'a 4-1 kaybeden Uşakspor yarın evinde Weecoins Kırklarelispor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Sinan Özcan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Uşakspor'da Şanlıurfaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören kaleci Amir Güren mücadelede forma giyemeyecek.


- Uşak

Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırklarelispor, Şanlıurfaspor, Uşakspor, Spor, Haberler

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