Uşakspor'un rakibi Kırklarelispor
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Şanlıurfaspor'a 4-1 kaybeden Uşakspor yarın evinde Weecoins Kırklarelispor'la karşı karşıya gelecek.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Şanlıurfaspor'a 4-1 kaybeden Uşakspor yarın evinde Weecoins Kırklarelispor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Sinan Özcan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Uşakspor'da Şanlıurfaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören kaleci Amir Güren mücadelede forma giyemeyecek.- Uşak
Demirören Haber Ajansı / Spor