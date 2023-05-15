Uşakspor'un konuğu Vanspor
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftalara iddiasız giren AFC Kablo Kanalları Uşakspor, yarın Play-Off barajındaki Bitexen Vanspor FK'yı konuk edecek.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftalara iddiasız giren AFC Kablo Kanalları Uşakspor, yarın Play-Off barajındaki Bitexen Vanspor FK'yı konuk edecek. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te start alacak. Bu maçın ardından sezonu cumartesi günü İskenderunspor önünde İstanbul deplasmanında tamamlayacak Uşakspor hafta içinde teknik direktör Ceyhun Müderrisoğlu'yla yollarını ayırmıştı.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor