Uşakspor, Tire 2021 FK'yı Penaltı ile Geçti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Uşakspor, sahasında Tire 2021 FK takımını 1-0 mağlup ederek geçen haftaki yenilgisini telafi etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta, Uşakspor'un kazandığı penaltıyı Selçuk Alibaz gole çevirdi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zirve yarışı ortaklarından Uşakspor sahasında Tire 2021 FK takımını konuk etti. Uşakspor maçı 1-0 kazanarak geçen haftaki yenilgisini telafi etti. Müsabakanın ilk devresi golsüz eşitlikle sonuçlanırken, ev sahibi Uşakspor 59'uncu dakikada kazanılan penaltı atışını Selçuk Alibaz ile gole çevirdi: 1-0. Penaltı golüyle galibiyete uzanan Uşakspor 19 puana yükselip yarıştaki iddiasını sürdürdü. İzmir temsilcisi Tire 2021 FK takımı ise 12 puanda kalıp Play-Off potasına adını yazdıramadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
