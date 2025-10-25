Uşakspor, Tire 2021 FK'yı Penaltı ile Geçti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zirve yarışı ortaklarından Uşakspor sahasında Tire 2021 FK takımını konuk etti. Uşakspor maçı 1-0 kazanarak geçen haftaki yenilgisini telafi etti. Müsabakanın ilk devresi golsüz eşitlikle sonuçlanırken, ev sahibi Uşakspor 59'uncu dakikada kazanılan penaltı atışını Selçuk Alibaz ile gole çevirdi: 1-0. Penaltı golüyle galibiyete uzanan Uşakspor 19 puana yükselip yarıştaki iddiasını sürdürdü. İzmir temsilcisi Tire 2021 FK takımı ise 12 puanda kalıp Play-Off potasına adını yazdıramadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor