TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son sırada bulunan Uşakspor, Teknik Direktör Nazım Gülay ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Yeni teknik direktör olarak Rıdvan Geçkin göreve getirildi.

Uşakspor Teknik Direktörü Nazım Gülay ile Yollarını Ayırdı

UŞAK,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 puanla son sıraya demir atan Uşakspor'da Teknik Direktör Nazım Gülay'la yollar ayrıldı. Bu sezon 8 maçta sadece 1 galibiyet alan Uşak'ta Gülay'la karşılıklı anlaşılarak vedalaşıldı. Kırmızı-siyahlılar, Gülay'dan boşalan teknik direktörlük görevine Rıdvan Geçkin'i getirdi. Uşakspor, Geçkin yönetimindeki ilk maçta yarın evinde Etimesgut Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakada Süleyman Soyutürk görev yapacak.