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Uşakspor Teknik Direktörü Ceyhun Müderrisoğlu ile Yollar Ayrıldı

Uşakspor Teknik Direktörü Ceyhun Müderrisoğlu ile Yollar Ayrıldı

Spor Haberleri

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalmayı garantileyen Uşakspor'da teknik direktör Ceyhun Müderrisoğlu ile yollar ayrıldı. Müderrisoğlu'nun takımın dümeninde çıktığı 16 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldığı belirtildi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalmayı garantiledikten sonra son olarak deplasmanda Zonguldak Kömürspor'la 1-1 berabere kalan Uşakspor'da teknik direktör Ceyhun Müderrisoğlu ile yollar ayrıldı. Bitime 2 maç kala Müderrisoğlu ile görüşen yönetim karşılıklı anlaştı. Bu sezonun ortasında Adıyaman FK'dan Uşakspor'un başına geçen 41 yaşındaki teknik adam, takımın dümeninde 16 maça çıktı. Uşakspor bu maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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