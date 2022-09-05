Uşakspor startta kaldı Spor Haberleri TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon öncesi yönetimi ve kadrosu değişen Uşakspor, ilk 2 haftada umduğunu bulamadı. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon öncesi yönetimi ve kadrosu değişen Uşakspor, ilk 2 haftada umduğunu bulamadı. Sezona Diyarbekirspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek başlayan kırmızı-siyahlı ekip, evinde taraftarı önünde Teco Karacabey Belediyespor'a 3-0 yenilmenin şokunu yaşadı. Lige büyük umutlarla başlayan Uşak, ilk iki hafta sonunda puansız eksi 4 averajla son sıraya demir attı. - Uşak Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Uşakspor Uşak Spor Haberler

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