Uşakspor sahasında İskenderunspor'u ağırlayacak
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk iki maçta 1 puan toplayan Uşakspor, yarın evinde İskenderunspor'la kozlarını paylaşyacak.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk iki maçta 1 puan toplayan Uşakspor, yarın evinde İskenderunspor'la kozlarını paylaşyacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Volkan Okur'un yöneteceği karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Uşakspor'un rakibi İskenderunspor geçen haftayı bay geçerken, ilk hafta evinde 68 Aksaray Belediyespor'a 1-0 kaybetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor