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Uşakspor sahasında İskenderunspor'u ağırlayacak

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk iki maçta 1 puan toplayan Uşakspor, yarın evinde İskenderunspor'la kozlarını paylaşyacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk iki maçta 1 puan toplayan Uşakspor, yarın evinde İskenderunspor'la kozlarını paylaşyacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Volkan Okur'un yöneteceği karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Uşakspor'un rakibi İskenderunspor geçen haftayı bay geçerken, ilk hafta evinde 68 Aksaray Belediyespor'a 1-0 kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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