Uşakspor, Liderlik Koltuğunu Kaybetti

Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Uşakspor, 6 hafta süren yenilmezlik serisinin ardından Söke 1970 SK'ya 4-1 mağlup olarak liderlik koltuğunu Karşıyaka'ya kaptırdı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona ilk 6 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlikle lider başlayan Uşakspor koltuğunu Aydın'da kaybetti. Kırmızı-siyahlı ekip Didim Atatürk Stadı'nda çıktığı maçta Söke 1970 SK'ya 4-1 yenilirken hem yenilmezlik ünvanını hem de liderlik koltuğunu yitirdi. Uşakspor, 16 puanda kalarak liderliği bu haftaya kadar zirve ortağı olan, Nazillispor'u 1-0 yenerek 19 puana ulaşan Karşıyaka'ya kaptırdı.

500
