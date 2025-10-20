Uşakspor, Liderlik Koltuğunu Kaybetti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona ilk 6 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlikle lider başlayan Uşakspor koltuğunu Aydın'da kaybetti. Kırmızı-siyahlı ekip Didim Atatürk Stadı'nda çıktığı maçta Söke 1970 SK'ya 4-1 yenilirken hem yenilmezlik ünvanını hem de liderlik koltuğunu yitirdi. Uşakspor, 16 puanda kalarak liderliği bu haftaya kadar zirve ortağı olan, Nazillispor'u 1-0 yenerek 19 puana ulaşan Karşıyaka'ya kaptırdı.

