Uşakspor, Kütahyaspor ile Zirve Mücadelesine Çıkıyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zirve takibini sürdürmek isteyen Uşakspor, evinde Kütahyaspor ile karşılaşacak. Diğer önemli maçlarda İzmir Çoruhlu FK, Eskişehir Anadoluspor ile; Nazillispor, Alanya 1221 ile mücadele edecek.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Karşıyaka'ya 1-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Uşakspor yarın evinde zirve takipçisi Kütahyaspor'la rakip olacak. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki 10'uncu hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Son 7 maçında galibiyet yüzü göremeyen düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK iç sahada Eskişehir Anadoluspor'la karşılaşacak.

Son sıradaki Nazillispor, düşme potasından kurtulmak isteyen Alanya 1221'i konuk edecek. Bu iki maçta da ilk düdük 15.00'te çalacak. Son 4 maçını kaybeden Bornova 1877, deplasmanda 17.00'de Afyonspor önünde çıkış arayacak. Üst üste 2 yenilgi alarak Play-Off hattından çıkan Söke 1970 ise 19.00'da Eskişehirspor'un misafiri olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
