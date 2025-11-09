Uşakspor, Kütahyaspor'a 4-0 Yenildi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Uşakspor, deplasmanda Karşıyaka yenilgisi sonrası evinde Kütahyaspor'a da farklı mağlup oldu: 0-4. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 25'inci dakikada Aykut, 28'inci dakikada Burak, 40'ıncı dakikada Ahmet Teker ve 65'inci dakikada Ahmet Öztürk'ün golleriyle kazanan konuk ekip üst üste 6'ncı galibiyetini alarak 25 puana ulaşıp liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Uşakspor ise 19 puanda kaldı.

