TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son sıraya demir atan Uşakspor, Kastamonuspor ile karşılaşacak. Uşakspor'un sadece 4 puanı bulunurken, Kastamonuspor 25 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak İnegölspor'a deplasmanda 2-0 yenilen ve art arda 8'inci mağlubiyetini alıp son sıraya demir atan Uşakspor yarın sahasında Kastamonuspor'la karşılaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Erdem Demirtaş görev yapacak. Geride kalan 12 maçta Uşakspor'un sadece 4 puanı bulunurken, Kastamonuspor 25 puanla 3'üncü basamakta.