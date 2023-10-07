Uşakspor, Karaman FK ile deplasmanda karşılaşacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme potasından çıkamayan Uşakspor, Karaman FK ile deplasmanda mücadele edecek. Uşakspor 16'ncı sırada yer alırken, Karaman FK ise 18'inci durumda.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Amed Sportif'e 4-0 mağlup olup düşme potasından çıkamayan Uşakspor, yarın deplasmanda Karaman FK ile kozlarını paylaşacak. Yeni Karaman Stadı'nda Süleyman Bahadır'ın düdük çalacağı müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Bu maç öncesi konuk Uşakspor 4 puanla 16'ncı sırada yer alırken, 3 puana sahip Karaman FK ise 18'inci durumda.