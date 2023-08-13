Uşakspor, Isparta 32 Spor'u mağlup etti

TFF 2'nci Lig takımlarından Uşakspor, ikinci hazırlık maçında Isparta 32 Spor'u 2-1 yenerek galibiyetle ayrıldı. Uşakspor'un gollerini Kerem Kara ve Ahmet Eren Akgüney attı. Ayrıca, takımdan ayrılan gurbetçi futbolcu Resul, Tuzlaspor'a transfer oldu.

TFF 2'nci Lig'de uzun süreli bekleyişin ardından teknik ekibini oluşturup üst üste transferlerle kadrosunu da büyük oranda belirleyen Uşakspor, ikinci hazırlık maçından Isparta 32 Spor'u 2-1 mağlup etti. Afyonkarahisar kampında oynanan karşılaşmada kırmızı-siyahlıların gollerini Kerem Kara ve Ahmet Eren Akgüney attı. Uşakspor daha önce Denizlispor'la oynadığı ilk özel maçta 1-1 berabere kalmıştı.

Öte yandan Uşakspor'da 3 yıl forma giyerek takımdan ayrılan gurbetçi futbolcu Resul, Tuzlaspor'a transfer oldu.