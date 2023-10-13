TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını 4-0'lık skorlarla kaybeden Uşakspor, evinde Isparta 32 Spor'la karşı karşıya gelecek. Uşakspor'un sonuncu sırada yer aldığı ligde, Isparta 32 Spor ise 3. sıradadır.

Uşakspor, Isparta 32 Spor ile karşılaşacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını 4-0'lık skorlarla kaybeden Uşakspor yarın evinde Isparta 32 Spor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Yücel Büyük'ün görev yapacağı karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.30'da çalacak. Ligde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan Uşakspor 4 puanla sonuncu sırada yer alıyor. Isparta 32 Spor ise 15 puanla 3'üncü basamakta bulunuyor.