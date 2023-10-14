Uşakspor, Isparta 32 Spor'a 2-0 yenildi
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Uşakspor, evinde zirve adaylarından Isparta 32 Spor'a 2-0 yenildi. Konuk Isparta, ilk yarısı golsüz biten maçın 48'inci dakisasında Alim'in ayağından golü attı: 0-1. Isparta 32 Spor'da 90+3'üncü dakikada sahneye çıkan Ayberk 3 puanı perçinledi. Isparta 32 Spor bu sonucun ardından puanını 18 yaparken, Uşakspor 4 puanla sonuncu sıraya demir attı.
STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Yücel Büyük, Akın Karabacak, Mehmet Şenkaya
UŞAKSPOR: İbrahim – Onur, Gökmen, Tolga (Dk. 60 Cem), Sertan, Şamil, Ömer Faruk (Dk. 79 Çağrı), Ömer Gür (Dk. 79 Tahir), Ege, Aras (Dk. 76 Ahmet Yılmaz), Oğulcan (Dk. 60 Ahmet Hakan)
ISPARTA 32 SPOR: Alp – Yiğithan, Samet, Halil, Osman, Caner, Ömer (Dk. 66 Muhlis), Zihni (Dk. 46 Abdulkerim), Emre Can (Dk. 66 Jemal), Alim (Dk. 90 Ayberk), Mehmet (Dk. 83 Muhammet Haşim)
GOLLER: Dk. 48 Alim, Dk. 90+3 Ayberk ( Isparta 32 Spor )
SARI KARTLAR: Şamil, Çağrı ( Uşakspor )
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Uşakspor, evinde zirve adaylarından Isparta 32 Spor'a 2-0 yenildi. Konuk Isparta, ilk yarısı golsüz biten maçın 48'inci dakisasında Alim'in ayağından golü attı: 0-1. Isparta 32 Spor'da 90+3'üncü dakikada sahneye çıkan Ayberk 3 puanı perçinledi. Isparta 32 Spor bu sonucun ardından puanını 18 yaparken, Uşakspor 4 puanla sonuncu sıraya demir attı.