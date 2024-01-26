Uşakspor, İskenderunspor'a konuk olacak
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sonuncu olan Uşakspor, 22. hafta karşılaşmasında İskenderunspor'a konuk olacak. Uşakspor, 16 maçtır galibiyet alamıyor.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde 68 Aksaray Belediyespor'a 3-0 yenilerek galibiyet hasretini 16 maça çıkaran 5 puanlı sonuncu Uşakspor, yarın 22'nci hafta karşılaşmasında İskenderunspor'a konuk olacak. Kırıkhan İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Murat Kasap düdük çalacak. Uşakspor ilk ve son galibiyetini 4'üncü haftada deplasmanda Belediye Derincespor'u 1-0 yenerek elde etmişti.