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Uşakspor, Iğdır Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 9 maçını kaybeden Uşakspor, 4 puanla dibe demir attı. Uşakspor, yarın Iğdır Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Sarı kart cezalısı Cem Aktaş, maçta görev alamayacak.

UŞAK,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 9 maçını kaybedip 4 puanla dibe demir atan Uşakspor yarın deplasmanda zirve mücadelesi veren Iğdır Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Iğdır Şehir Stadı'nda Lütfullah Aslan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Uşakspor'da sarı kart cezalısı Cem Aktaş, Iğdır FK deplasmanında görev alamayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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