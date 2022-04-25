Uşakspor galibiyeti unuttu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşakspor galibiyeti unuttu

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Uşakspor galibiyeti unuttu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Şanlıurfaspor'a 4-1 kaybeden Uşakspor galibiyeti unuttu.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Şanlıurfaspor'a 4-1 kaybeden Uşakspor galibiyeti unuttu. Son olarak Nazilli Belediyespor'u deplasmanda 1-0 yenen Uşakspor ardından oynadığı 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. Üst üste yaşanan kayıplar nedeniyle alt sıralara gerileyen kırmızı-siyahlılar düşme korkusu yaşamasa da taraftarını üzdü. Teknik direktör Ümit Karan, kalan 2 maçı en iyi şekilde tamamlayacaklarını belirterek, "Prestij mücadelesi vereceğiz. Kırklarelispor ve Pazarspor karşılaşmalarını kazanıp sezonu galibiyetlerle bitirmek istiyoruz" dedi. 


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Uşakspor, Nazilli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title