NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Şanlıurfaspor'a 4-1 kaybeden Uşakspor galibiyeti unuttu. Son olarak Nazilli Belediyespor'u deplasmanda 1-0 yenen Uşakspor ardından oynadığı 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. Üst üste yaşanan kayıplar nedeniyle alt sıralara gerileyen kırmızı-siyahlılar düşme korkusu yaşamasa da taraftarını üzdü. Teknik direktör Ümit Karan, kalan 2 maçı en iyi şekilde tamamlayacaklarını belirterek, "Prestij mücadelesi vereceğiz. Kırklarelispor ve Pazarspor karşılaşmalarını kazanıp sezonu galibiyetlerle bitirmek istiyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor