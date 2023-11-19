Uşakspor evinde Kastamonuspor'a yenildi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son sıraya demir atan Uşakspor, evinde Kastamonuspor'a 4-2 yenilerek umut tüketti. Konuk Kastamonuspor müsabakanın 21'inci dakikasında penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Okan perdeyi açtı: 0-1. Uşakspor, 42'nci dakikada Ömer'in ayağından beraberlik golünü kaydetti ve ilk yarı 1-1 berabere sonuçlandı. Kastamonuspor ikinci yarıda etkili bir futbol sergiledi. Yusuf 57'nci dakikada Kastamonuspor'u 2-1 öne geçirdi. Oguz, 84'üncü dakikada farkı ikiye çıkaran isim oldu: 1-3. Kastamonuspor 86'ncı dakikada bu kez Ali Yiğit ile bir gol daha buldu ve tabela 4-1'e geldi. Uşakspor, 90'ıncı dakikada Cem'in golüyle farkı ikiye indirse de puan alamadı. Bu sonuçla Kastamonuspor 28 puana yükseldi ve zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Uşakspor ise 4 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor