Uşakspor evinde İskenderunspor'a 2-0 mağlup oldu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta henüz galibiyetle tanışamayan Uşakspor evinde ağırladığı İskenderunspor'a 2-0 mağlup oldu. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekibin gollerini 24'üncü dakikada Ahmet Sivri ve 74'üncü dakikada Artun attı. Bu skorla Uşakspor 3 maç sonunda 1 puanda kaldı. İskenderunspor ise 3 puana ulaştı.

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Volkan Okur, Süleyman Yavaşoğlu, Denizcan Şahin

UŞAKSPOR: İbrahim Bağcı - Ömer Gür (Dk. 84 Kerem Sercan), İsmet, Aras, Onur, Oğulcan (Dk. 31 Çağrı), Şamil (Dk. 85 Emre), Berkay (Dk. 31 Ömer Faruk), Ege, Cem, Ahmet Hakan (Dk. 76 Gökmen)

İSKENDERUNSPOR: Burak - Onur, Çağtay, Ali, Eren, Abdurrahman, Timur (Dk. 89 Kaan), Ahmet Sivri (Dk. 67 Muhammed Demirci), Artun (Dk. 78 Hamza), Enes (Dk. 78 Ömer), Süleyman (Dk. 89z Göktan)

GOLLER: Dk. 24 Ahmet Sivri, Dk. 74 Artun (İskenderunspor)

SARI KARTLAR: Çağrı, Ömer Faruk ( Uşakspor ), Çağtay, Abdurrahman (İskenderunspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta henüz galibiyetle tanışamayan Uşakspor evinde ağırladığı İskenderunspor'a da 2-0 mağlup oldu. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekibin gollerini 24'üncü dakikada Ahmet Sivri ve 74'üncü dakikada Artun attı. Bu skorla Uşakspor 3 maç sonunda 1 puanda kaldı. İskenderunspor ise 3 puana ulaştı.