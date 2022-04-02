Uşakspor evinde Ankara Demirspor'la oynayacak

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içi mesaisinde deplasmanda Nazilli Belediyespor'u 1-0 yenerek alt sıralardan uzaklaşan 37 puandaki Uşakspor, yarın evinde Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Ümit Karan, Nazilli Belediyespor galibiyetiyle büyük moral bulduklarını söyledi. Karan, "Evimizde de kazanıp seri başlatacağız. Şu anda küme düşme korkumuz yok ama biz işi sağlama almak istiyoruz. Kalan maçlarımızı kazanıp yukarılarda olacağız" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor