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Uşakspor evinde Aksaray Belediyespor'a 3-0 yenildi

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son sırada yer alan Uşakspor, evinde Aksaray Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Aksaray Belediyespor, Yasin ve Cengiz'in golleriyle galibiyete ulaştı.

UŞAK,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 puanla son sırada yer alan Uşakspor evinde 68 Aksaray Belediyespor'a 3-0 yenilerek umut tüketti. Aksaray Belediyespor maçın 17'nci dakikasında Yasin ile 1-0 öne geçti. Yasin bu kez 25'inci dakikada sahne aldı, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2. Aksaray Belediyespor 49'uncu dakikada Cengiz'le farkı üçe çıkardı: 0-3. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, Aksaray Belediyespor Uşak deplasmanından galibiyetle döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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