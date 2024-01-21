Uşakspor evinde Aksaray Belediyespor'a 3-0 yenildi

UŞAK,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 puanla son sırada yer alan Uşakspor evinde 68 Aksaray Belediyespor'a 3-0 yenilerek umut tüketti. Aksaray Belediyespor maçın 17'nci dakikasında Yasin ile 1-0 öne geçti. Yasin bu kez 25'inci dakikada sahne aldı, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2. Aksaray Belediyespor 49'uncu dakikada Cengiz'le farkı üçe çıkardı: 0-3. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, Aksaray Belediyespor Uşak deplasmanından galibiyetle döndü.