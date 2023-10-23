TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Etimesgut Belediyespor'a 1-0 mağlup olan Uşakspor, üst üste 5'inci yenilgisini alarak son sıradan kurtulamadı. Uşakspor son 5 haftada gol atamazken, kalesinde 12 gol gördü.

Uşakspor, Etimesgut Belediyespor'a mağlup oldu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Etimesgut Belediyespor'a 1-0 mağlup olan Uşakspor, üst üste 5'inci yenilgisini alarak son sıradan kurtulamadı. Kırmızı-siyahlı ekip son 5 haftalık periyotta gol atamazken, kalesinde 12 gol görerek sınıfta kaldı. Oynadığı 9 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet alan 4 puanlı Uşak temsilcisi toplam 2 gol atıp, 16 gol yedi. Uşakspor'da Nazım Gülay'ın yerine altyapı direktörlüğü görevinden teknik direktörlüğe getirilen Rıdvan Geçkin, ilk maçından eli boş ayrıldı.