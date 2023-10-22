Uşakspor, Etimesgut Belediyespor'a mağlup oldu

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Süleyman Soyutürk, Burak Celep, Mert Baykal

UŞAKSPOR: İbrahim – İsmet, Tolga (Dk. 64 Onur), Sertan, Şamil, Cem (Dk. 64 Ahmet Hakan), Çağrı (Dk. 72 Emre), Ömer, Ege (Dk. 88 Tahir), Oğulcan (Dk. 88 Ömer Faruk), Eray

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Ramazan – Melih (Dk. 46 Miraç), Muhammed, Lokman, İsmail, Aykut, Seçkin (Dk. 58 Vedat), Mehmet Sıddık (Dk. 79 Talha), Turan, Batuhan, Yakup (Dk. 64 Fatih)

GOL: Dk. 46 Yakup (Etimesgut Belediyespor)

SARI KARTLAR: Oğulcan ( Uşakspor ), Batuhan (Etimesgut Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 puanla son sırada yer alan Uşakspor, sahasında Etimesgut Belediyespor'a tek golle mağlup oldu. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 46'ncı dakikasında Yakup, konuk takımı öne geçirdi. Kalan dakikalar başka gol getirmedi, kazanan Etimesgut Belediyespor oldu. Bu sonuçla Uşakspor 3 puanla son sırada kalırken, Ankara ekibi ise 10 puana yükseldi.