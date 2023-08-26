Uşakspor, Düzcespor'u konuk edecek
Spor Haberleri
UŞAK, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Uşakspor yarın 2023-2024 sezonun ilk maçında evinde Düzcespor'la karşı karşıya gelecek.
UŞAK,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Uşakspor yarın 2023-2024 sezonun ilk maçında evinde Düzcespor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Emre Kaan Çalışkan'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 17.00'de çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 30, açık tribün ise 10 TL olarak belirlendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor