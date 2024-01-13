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Uşakspor, Düzcespor deplasmanında

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Uşakspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sonuncu sırada yer alarak devre arasına girdi. Yarın deplasmanda Düzcespor ile karşılaşacak.

UŞAK,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 14 maçında sadece bir beraberlik alıp 5 puanla devre arasına sonuncu sırada giren Uşakspor yarın deplasmanda Düzcespor'un rakibi olacak. Düzce Şehir Stadı'nda Necati Selçuk Şahin'in düdük çalacağı karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Devre arasında kadrosunun çok büyük kısmı dağılan, yerlerine takviye de yapmayan Uşakspor, 18 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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