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Uşakspor devamını getiremedi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Uşakspor devamını getiremedi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Ankara Demirspor'a 2-0 yenilen Uşakspor seri başlatamadı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Ankara Demirspor'a 2-0 yenilen Uşakspor seri başlatamadı. Geçen hafta deplasmanda Nazilli Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek teknik direktör Ümit Karan yönetimindeki ikinci maçta ilk galibiyetini alan Uşakspor, bu mağlubiyetle alt sıralardan kurtulamadı. Teknik direktör Ümit Karan, iç sahada kaybedilen puanların çok üzücü olduğunu belirterek, "Seri yakalamayı çok istiyorduk. Son 5 maçımız kaldı. Bu karşılaşmaları en iyi şekilde geçip sezonu rahat bitirmek istiyoruz" dedi.


- Uşak

Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Ümit Karan, Uşakspor, Spor, Haberler

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