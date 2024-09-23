Uşakspor Deplasmanda 2'de 2 Yaptı
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Uşakspor, bu sezon deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanarak 6 puana ulaştı. İlk hafta Etimesgut Belediyespor'u 2-1 yenen Uşakspor, daha sonra Beykoz İshaklıspor'u 2-1 mağlup ederek başarılı bir performans sergiledi.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Uşakspor bu sezon deplasmanda 2'de 2 yaptı.
Ligde ilk hafta dış sahada Etimesgut Belediyespor'u 2-1 yenen kırmızı-siyahlı ekip, evinde taraftarı önündeki ilk sınavda Balıkesirspor karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyeti yine dış sahada telafi etti. İstanbul'da Beykoz İshaklıspor maçını 2-1 kazanmayı başaran Uşakspor, 3 haftada 2 deplasman galibiyetiyle 6 puana ulaştı.