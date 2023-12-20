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Uşakspor, Denizlispor karşısında beraberliği son dakikada kurtaramadı

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son sırada yer alan Uşakspor, Denizlispor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen maçı 2-2 berabere tamamladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 12 maç kaybederek dibe demir atan Uşakspor, kendisi gibi düşme hattında yer alan Denizlispor önünde de zoru başardı. Transfer yasağı sebebiyle genç ağırlıklı kadrosu olan rakip önünde Ege'nin golleriyle ilk yarıdan 2-0 üstünlüğü bulan Uşakspor, evinde 62'nci dakikada rakibin 9 kişi kalmasına sevinirken şok yaşadı. Denizlispor'un eksik kadroyla 2 gol bulmasına engel olamayan Uşak, 2-2'lik beraberlikle büyük moral çöküntüsü yaşadı. Grupta 5 puanla son sırada kalan kırmızı-siyahlılar henüz ilk yarı bitmeden büyük oranda havlu attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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