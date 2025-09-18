Haberler

Uşakspor'dan Prim Bağışı Kampanyası
3. Lig 4. Grup'ta lider konumda bulunan Uşakspor, futbolcularına dağıtılacak primler için 'Kazanmak Uşakspor'dan, Primler Şehirden' sloganıyla bir kampanya başlattı. Destek çağrısında bulunan kulüp, taraftarlarından prim bağışı bekliyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 2 maçında Altay'ı 2-0, Afyonspor'u (D) 4-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Uşakspor'da yönetim futbolculara ödenecek primler için kampanya başlattı. Kırmızı-siyahlı kulüpten, "Kazanmak Uşakspor'dan, Primler Şehirden" sloganıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu hafta futbolcularımıza dağıtılacak kazanma primi için, siz değerli aşigolardan destek bekliyoruz. Kulübümüzün banka hesabına, 'Prim bağışı' şeklinde açıklama yaparak uygun gördüğünüz parasal miktarı gönderebilirsiniz. Desteğiniz için teşekkürler."

Uşak temsilcisi pazar günü Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanında 3'te 3 yapmak için mücadele verecek.

