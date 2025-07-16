Uşakspor'dan 3 Yeni Transfer

Uşakspor'dan 3 Yeni Transfer
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3'üncü Lig ekiplerinden Uşakspor, dış transferde Volkan Altınsoy ve Yağız Akkuş ile anlaşma sağlarken, iç transferde Fatih Kunat ile kontrat yeniledi.

3'üncü Lig ekiplerinden Uşakspor transferde 3 oyuncuyla daha anlaşma sağladı. Kırmızı-siyahlılar, dış transferde Balıkesirspor'dan 34 yaşındaki stoper Volkan Altınsoy ile 1 yıllık, amatör liglerde görev yapan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Yağız Akkuş ile 5 yıllık sözleşme yaptı. Uşak temsilcisi iç transferde ise 23 yaşındaki sağ bek Fatih Kunat ile kontrat yeniledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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